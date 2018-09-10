По итогам выборов губернатором Кузбасса стал Сергей Цивилёв

9 сентября во время выборов губернатора Кемеровской области за кандидата Сергея Цивилёва проголосовали 81,29% избирателей.

Представитель ЛДПР Игорь Украинцев набрал 4,99% голосов, представитель КПРФ Владимир Карпов - 4,95% голосов.