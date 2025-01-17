По материалам Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора заблокировано более 1 600 веб-ресурсов по реализации ветпрепаратов

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на постоянной основе проводят мониторинг сайтов, содержащих предложения по реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения без специального разрешения (лицензии) и предложения о розничной торговле лекарственными препаратами, реализация которых ограничена или запрещена в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Сложившаяся практика показала, что, как правило, речь идёт о сайтах бесплатных объявлений, где размещается информация о продаже продукции, имеющей массовый потребительских спрос.

Так, в течение 2024 года проведен анализ 2 460 веб-ресурсов, содержащих предложения о продаже лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Адреса интернет-сайтов были оперативно направлены в Роскомнадзор для внесения сведений в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. В результате получено 1 606 положительных решений о блокировке. В Новосибирской области из 1 455 направленных материалов заблокировано 1 286, в Томской области – из 678 заблокировано 244, в Кемеровской области – Кузбассе – из 327 заблокировано 76 .

В большинстве случаев к продаже предлагались ветеринарные препараты без специального разрешения (лицензии) – 1 423 интернет-страницы. Кроме того, специалисты Россельхознадзора факсировали предложения о реализации ветпрепаратов, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации (с маркировкой на иностранном языке) – 183 интернет-страницы. В остальных случаях информация была удалена владельцами добровольно.