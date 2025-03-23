Почему врачи советуют удалять зубы мудрости

Зубы мудрости часто становятся причиной проблем: вызывают боль и дискомфорт, приводят к смещению зубного ряда и изменению прикуса. Именно поэтому врачи рекомендуют своевременно избавляться от «восьмерок».

В чем особенность зубов мудрости и почему предпочитают их удалять, а не лечить, рассказал врач-стоматолог-хирург поликлиники № 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Петр Петрович Бакушев:

- В 80% случаев «восьмеркам» не хватает места в полости рта. Из-за этого они начинают давить на соседние зубы, изменяя прикус. Иногда пациент может даже не знать о том, что у него есть зубы мудрости: они могут находиться глубоко в костной ткани, не прорезываются на поверхность, а их наличие определяется по рентгеновскому снимку.

В пользу удаления говорит и тот факт, что между «восьмеркой» и соседним, седьмым зубом могут формироваться пародонтальные карманы — это зоны, в которых застревает пища. Очистить эту область зубной щеткой трудно, из-за чего в корне седьмого зуба возникает карие, и «соседа» приходится удалять. Некоторые пациенты стараются сохранить зубы мудрости, лечат кариес и даже пульпит. Но в таких случаях врачи все же рекомендуют удаление.

Удаление «восьмерок», которые не прорезались наружу и полностью располагаются в костной ткани - самая большая сложность, но мы успешно справляемся и еще раз призываем пациентов тщательно следить за гигиеной полости рта и вовремя обращаться к специалистам.

Записаться на прием в поликлиники НГКБ№ 1 можно через Госуслуги.

Пресс-служба НГКБ№1 (фото).