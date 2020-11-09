Почетный житель Тяжина Владимир Семенович Фрибус отметил 75-летний юбилей

Лауреата Всероссийских, областных, районных фестивалей хорошо знают не только в Тяжинском округе, но и далеко за его пределами. С юбилеем Владимира Семеновича Фрибус в формате-онлайн тепло поздравили коллеги из Тяжинского народного театра «Лица».

Трудовую деятельность Владимир Семенович начал учителем физической культуры Листвянской сельской школы. После окончания Кемеровского государственного педагогического института трудился в Тяжинском профессионально-техническом училище. На протяжении 5 лет Владимир Семенович был председателем исполкома Тяжинского поселкового совета.

Трудолюбие, основательность во всем, требовательность к себе, высокий профессионализм, безграничный оптимизм – вот характерные черты Владимира Семеновича. Свободное время посвящает театральному искусству. В Тяжинском народном театре «Лица» он – человек авторитетный. Постоянно стремится к формированию у представителей молодого поколения чувства сопричастности ко всему, происходящему в родном крае.

С 2012 года Владимир Семенович Фрибус стал создавать также и моноспектакли. За блестящее исполнение ролей в спектаклях актер неоднократно награждался почетными грамотами и дипломами. В 2008 году на I Всероссийском фестивале любительских театров в городе Иваново Владимир Семенович был отмечен дипломом за лучшую мужскую роль – дедушки в спектакле «Деревья умирают стоя» по пьесе Алехандро Касона. В 2010 году на II Всероссийском фестивале любительских театров в городе Вичуга в составе коллектива был удостоен диплома I степени за спектакль «Последний срок» по повести Валентина Распутина.

В 2014 году на VI Всероссийском конкурсе художественного слова «Моя Россия» в городе Киров Владимир Семенович Фрибус был отмечен дипломом лауреата I степени в номинации «Индивидуальные исполнители», на областном фестивале «Театральная неделя в Кузбассе» – дипломом в номинации «Лучшая мужская роль». В 2015 году Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы» (Сибирский федеральный округ) принес талантливому актеру еще одну награду – диплом за высокое исполнительское мастерство. Было у мастера и множество других творческих побед.

В 2011 году Владимиру Семеновичу Фрибус было присвоено звание «Почетный житель поселка Тяжинский».