Почти на 140 млн рублей пополнился фонд будущей пенсии участников Программы софинансирования пенсионных накоплений в Кузбассе

Добровольные взносы жителей Кемеровской области, участвующих в Программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, по итогам 2017 года составили 70, 5 млн рублей.

В соответствии с законом в мае 2018 года государство прософинансировало эти взносы на общую сумму 68,2 млн рублей. В целом в фонд будущей пенсии участников программы за 2017 год направлено 138,7 млн рублей.

Как и прежде, государственное софинансирование выделено в меньшем объеме по сравнению с суммой добровольных взносов участников, поскольку некоторые платежи по программе составили менее 2 тыс. или более 12 тыс. рублей, в то время как софинансированию подлежат взносы в пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год.

Напомним, что программа софинансирования пенсий стартовала в 2009 г. С этого времени общий объем добровольных взносов кузбассовцев составил 778,7 млн. рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период – 750 млн. рублей. Еще 3,3 млн. рублей поступило за все время в качестве взносов работодателей. В итоге общая сумма пенсионных накоплений, сформированных участниками в течение 2009–2017 годов, превысила 1,532 млрд рублей. Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.

В связи с тем, что в 2018 г. истекает 10-летний срок участия в программе софинансирования для тех кузбассовцев, кто сделал первый взнос в 2009 г., ОПФР по Кемеровской области предлагает воспользоваться возможностью получить софинансирование государства к своему взносу. Он может составлять от 2000 до 12000 рублей и внести деньги нужно до конца 2018 г. Программой предусмотрено пополнение накопительного счета и по истечении 10 лет, но уже без участия государства.