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Почти полторы тысячи граждан с инвалидностью трудоустроены в Кузбассе через службу занятости в 2020 году

В службу занятости Кузбасса за содействием в трудоустройстве в прошлом году обратилось почти 5,6 тысяч граждан с инвалидностью, из них трудоустроено 1 455 человек.

Об этом рассказал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин на расширенном заседании комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Парламента Кузбасса, где обсуждались итоги реализации комплексной программы «Доступная среда в Кузбассе».

Помощь в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями оказывается в регионе в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Кузбасса». Кроме того, с 2020 года были введены дополнительные меры поддержки, направленные на стимулирование работодателей к приему на работу инвалидов.

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kuzbassnews.ru
29/03/2021
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