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Почувствуй силу рока: ТРЦ «Планета» приглашает на самый технологичный опен-эйр Сибири

В честь 400-летия Новокузнецка 7 июля по городу пройдет рок-волна! На площадке перед ТРЦ «Планета» администрация города организует фестиваль «Герои мирового рока», на котором выступят легендарные музыканты с мировым именем. Концерт обещает стать самым технологичным опен-эйром в истории Сибири.

Свои поздравления и хиты в Новокузнецк привезут британский рок-музыкант Ken Hensley, бывший участник группы Uriah Heep, а также экс-вокалистка хэви-метал-группы Warlock, а сегодня успешная соло-исполнительница Doro. Непреодолимую силу молодости привнесет в праздник выступление немецкой метал-группы Beyond the Black, покорившей сердца миллионов фанатов «тяжелой» музыки по всему миру. Русскую рок-традицию представит популярная группа CATHARSIS, их перфоманс пройдет в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/07/2018
Культура
Новокузнецк
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