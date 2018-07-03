Почувствуй силу рока: ТРЦ «Планета» приглашает на самый технологичный опен-эйр Сибири

В честь 400-летия Новокузнецка 7 июля по городу пройдет рок-волна! На площадке перед ТРЦ «Планета» администрация города организует фестиваль «Герои мирового рока», на котором выступят легендарные музыканты с мировым именем. Концерт обещает стать самым технологичным опен-эйром в истории Сибири.

Свои поздравления и хиты в Новокузнецк привезут британский рок-музыкант Ken Hensley, бывший участник группы Uriah Heep, а также экс-вокалистка хэви-метал-группы Warlock, а сегодня успешная соло-исполнительница Doro. Непреодолимую силу молодости привнесет в праздник выступление немецкой метал-группы Beyond the Black, покорившей сердца миллионов фанатов «тяжелой» музыки по всему миру. Русскую рок-традицию представит популярная группа CATHARSIS, их перфоманс пройдет в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса.