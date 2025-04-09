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Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса отгружено 25,5 тыс. кубометров лесоматериала

C января по март 2025 года с территории Кузбасса под контролем специалистов Россельхознадзора отгружено 25,5 тыс. куб. м лесоматериала, из которых преобладающий объем предназначался на экспорт.

Так, ведомством оформлено 718 фитосанитарных сертификатов для отправки из региона за рубеж 24,5 тыс. куб. м лесоматериала.

Главными получателем кемеровской лесопродукции стал Китай, куда отгружено 84% объема. Кроме того, география экспорта была представлена Таджикистаном (11%), Вьетнамом (4 %), Киргизией (0,8%), Казахстаном (0,2).

Стоит отметить, что при подготовке к экспорту процедуру сертификации для подтверждения фитосанитарного благополучия прошли все партии лесопродукции. Исследования проводились на базе подведомственного Россельхознадзору Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Следует добавить, что для внутрироссийских перевозок специалисты Россельхознадзора оформили 458 карантинных сертификатов на 1 тыс. куб. м лесоматериала, вывезенного с территории Кузбасса в другие регионы.

Общество
kuzbassnews.ru
09/04/2025
Общество

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