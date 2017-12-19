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Подарок для детсадовцев

Воспитанники детского сада «Солнышко» деревни Акимо-Анненка Тяжинского района получили замечательный новогодний подарок – ледовую горку.
Теперь ребятишки смогут всю зиму кататься с нее. Необходимый для постройки горки пиломатериал выделил депутат Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Михаил Тимофеевич Кудринский. Горку изготовили работники администрации Акимо-Анненского сельского поселения и детского сада.
В строительстве приняли участие Сергей Петрович Лубган, Юрий Григорьевич Прима, Павел Владимирович Малов, Сергей Петрович Чекстер, Петр Константинович Комаров, Владимир Иванович Погорелко, Алексей Александрович Карканица и Иван Николаевич Волков.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/12/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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