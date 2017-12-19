Подарок для детсадовцев

Коммунальная авария в Новокузнецке превратила дороги в каток Коммунальная авария парализовала движение в Новокузнецке, сообщает «МИР 24». Там прорвало трубу...

Экипаж подводной лодки «Кузбасс» подарил Аману Тулееву тельняшку Экипаж подводной лодки «Кузбасс» передал губернатору Кемеровской области тельняшку, пилотку и...

В ДТП в Новокузнецке пострадали три человека В дорожно-транспортном происшествии в Новокузнецке пострадали три человека, сообщает Inforeactor.