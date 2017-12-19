Подарок для детсадовцев

Воспитанники детского сада «Солнышко» деревни Акимо-Анненка Тяжинского района получили замечательный новогодний подарок – ледовую горку.
Теперь ребятишки смогут всю зиму кататься с нее. Необходимый для постройки горки пиломатериал выделил депутат Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Михаил Тимофеевич Кудринский. Горку изготовили работники администрации Акимо-Анненского сельского поселения и детского сада.
В строительстве приняли участие Сергей Петрович Лубган, Юрий Григорьевич Прима, Павел Владимирович Малов, Сергей Петрович Чекстер, Петр Константинович Комаров, Владимир Иванович Погорелко, Алексей Александрович Карканица и Иван Николаевич Волков.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Коммунальная авария парализовала движение в Новокузнецке, сообщает «МИР 24». Там прорвало трубу...
|
Экипаж подводной лодки «Кузбасс» передал губернатору Кемеровской области тельняшку, пилотку и...
|
В дорожно-транспортном происшествии в Новокузнецке пострадали три человека, сообщает Inforeactor.
|
Мужчина громко кричал, обвиняя свою жену в публикации интимного видео. Супруг заявлял, что женщина...