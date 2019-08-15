«Подбираем ключи» к будущей профессии

43 энергоотрядовца этим летом трудятся на энергообъектах Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь», осваивая практические навыки своей будущей профессии под руководством опытных наставников. Перспектива для самых успешных и целеустремленных очевидна, как заученный закон Ома – показать свой потенциал здесь и сейчас, чтобы после окончания вуза вернуться в престижную электросетевую компанию уже в качестве специалиста.

Когда родная Альма-матер на время летних каникул закрывает перед студентами двери, энергетики предлагают будущим коллегам не сидеть без дела, а получить уникальный опыт работы в кругу квалифицированных специалистов, группу по электробезопасности, запись в трудовой книжке и первую заработную плату. От такого предложения отказаться сложно.

«Мы и не думали отказываться, - говорит студент 3 курса КузГТУ Владислав Перепелкин. – Такой шанс упускать нельзя! Я на работу прихожу с заготовками будущего диплома. Кемеровский РЭС для меня – не просто рабочее место, это настоящая «лаборатория», где я чувствую себя экспериментатором. Естественно работаю под строгим контролем профессионалов – от них и набираюсь опыта. Отличную базу собрал для научной деятельности, еще и зарплату скоро получу. Главное, что я уяснил: для работы в энергетике нужен не только профессионализм, но и высокая личная ответственность».

Каждый день в Кемеровском районе электрических сетей кипит работа. Бригады проверяют и готовят оборудование к осенне-зимнему периоду. Подручная помощь студентов в такое «горячее» время, как нельзя кстати.

«Нам доставили новые комплектные трансформаторные подстанции (КТП) напряжением 10-0,4 киловольта (кВ), устанавливать их будем в поселке Металлплощадка Кемеровского района, - поясняет куратор энергоотрядовцев, старший мастер Центрального участка Кемеровского РЭС Эрнст Гуммель. – Ребята помогают бригаде подготовить новое оборудование к монтажу, под руководством наставников собирают конструкцию и схемы автоматизации и защит. Выполняют все качественно. Я бы этих «бойцов» взял в свою бригаду. Смышленые ребята, будет из них толк!».

Спектр работ, который сейчас ребята осваивают, весьма разнообразен: заполнение техпаспортов, подготовка опор и трансформаторных подстанций к установке, составление схем, расчистка просек, снятие показаний счетчиков. И не важно, где работают энергоотрядовцы: за компьютерным столом, или на подстанции. Работая над чертежами, собирая конструкции и схемы энергообъектов, студенты «подбирают» ключи к будущей профессии. Начать карьеру в престижной электросетей компании – большая удача, которую нельзя упустить. Ведь двигаться к свету – значит выбрать верное направление, отдать частичку своей энергии миллионам людей, живущим в Кузбассе.