Подозреваемого в убийстве подростка и женщины задержали в Алтайском крае

Сегодня ночью в Алтайском крае на границе с Казахстаном задержан подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка и 27-летней женщины.

2 сентября около 3 часов ночи в одном из частных жилых домов в Прокопьевске были обнаружены тела 27-летней женщины и ее и 14-летнего племянника. Смерть наступила от множественных ножевых ранений.

В убийстве подозревается отец подростка.Полиция задержала его в одном из поселков Алтайского края на границе с Казахстаном.Сейчас мужчина доставлен в Прокопьевск, с ним работают следователи.