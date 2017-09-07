Подозреваемого в убийстве подростка и женщины задержали в Алтайском крае

Сегодня ночью в Алтайском крае на границе с Казахстаном задержан подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка и 27-летней женщины.
2 сентября около 3 часов ночи в одном из частных жилых домов в Прокопьевске были обнаружены тела 27-летней женщины и ее и 14-летнего племянника. Смерть наступила от множественных ножевых ранений.
В убийстве подозревается отец подростка.Полиция задержала его в одном из поселков Алтайского края на границе с Казахстаном.Сейчас мужчина доставлен в Прокопьевск, с ним работают следователи.
07/09/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Столкновение оказалось неизбежно. В ДТП пострадал один человек – 39-летняя женщина. Она работает...
|
Ранее кинотеатр «Юбилейный» пользовался огромным спросом среди горожан.
|
В кемеровском Парке Победы имени Жукова состоится Всероссийский фестиваль энергосбережения #...
|
«Магистральные теплосети в ближайшее время поставят на циркуляцию, чтобы уже сейчас начать подавать...