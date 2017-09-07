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Подозреваемого в убийстве подростка и женщины задержали в Алтайском крае

Сегодня ночью в Алтайском крае на границе с Казахстаном задержан подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка и 27-летней женщины.

2 сентября около 3 часов ночи в одном из частных жилых домов в  Прокопьевске были обнаружены тела 27-летней женщины и ее и 14-летнего племянника. Смерть наступила от множественных ножевых ранений.

В убийстве подозревается отец подростка.Полиция задержала его в одном из поселков Алтайского края на границе с Казахстаном.Сейчас мужчина доставлен в Прокопьевск, с ним работают следователи.

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kuzbassnews.ru
07/09/2017
Происшествия
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Новости Кузбасса

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