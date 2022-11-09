Подростки из Итата совершили туристическую поездку в Мариинск

Ученики воскресной школы при храме святителя Николая посетили мемориал жертвам Сиблага, где им рассказали о драматических событиях тех лет. Также дети посетили часовню великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Затем юные туристы познакомились с уникальными экспонатами музея «Береста Сибири». Побывали и в литературно-мемориальном доме-музее русского советского писателя и журналиста Владимира Алексеевича Чивилихина. Там же, ребятишки приняли участие в квест-игре «Семь ключей». Выполнив все задания, дети нашли клад со сладкими призами.