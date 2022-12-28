Подведены итоги II областной студенческой заочной краеведческой конференции «Край родной, что сердцу дорог»

Конференция состоялась на базе Тяжинского агропромышленного техникума при организационной и информационной поддержке некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». Главной целью является привлечение обучающихся к поисковой краеведческой работе.

Студентам были предложены направления: «Экономическое развитие Кузбасса», «По страницам истории Кузбасса», «Кузбассовцы – защитники Отечества», «2022 – Год культурного наследия народов России», «Волонтёрское движение в Кузбассе», «Среднее профессиональное образование – прошлое, настоящее, будущее», «Люди земли Кузнецкой», «Достопримечательности Кузбасса», «Развитие туризма в Кузбассе», «Кузбассу посвящается (эссе)».

В конференции приняли участие 114 студентов из 43 учебных заведений региона. Дипломами 1, 2 и 3 степени отмечены 29 работ. На официальном сайте Тяжинского агропромышленного техникума будет размещен электронный сборник работ участников краеведческой конференции.

Победители

Направление «Экономическое развитие Кузбасса»

Диплом 1 степени – Ашихмина Светлана Олеговна, Петрова Екатерина Алексеевна, ГБПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова» - Энергоэффективный жилой дом: история и реальность» (руководители, преподаватели Медведева Ольга Александровна, Медведева Наталья Геннадьевна)

Диплом 2 степени – Табаков Владислав Олегович, ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум им. В.И Заузелкова» - Анализ региональных особенностей антимонопольного регулирования Кемеровской области – Кузбасса (руководитель, преподаватель Шатова Татьяна Ивановна)

Диплом 3 степени – Кравченко Артем Михайлович, ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум» - Развитие промышленности Кузбасса с 17 до 21 века (руководитель, преподаватель Стежко Татьяна Михайловна)

Направление «По страницам истории Кузбасса»

Диплом 1 степени – Гринчук Александр Олегович, ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» - «Дети блокадного Ленинграда» (руководитель, преподаватель Селезнева Ирина Анатольевна)

Диплом 2 степени – Мейкова Елизавета Борисовна, ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж» - «Красный обоз» – трудовой подвиг военных лет» (руководитель, преподаватель Михеева Марина Петровна)

Диплом 3 степени – Лукошкин Владимир Александрович, ГБПОУ «Междуреченский горностроительный техникум» - Сибирь 300 лет в составе России (руководитель, преподаватель Кучма Елена Анатольевна)

Направление «Кузбассовцы – защитники Отечества»

Диплом 1 степени – Парахина Анастасия Дмитриевна, ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» - Вклад жителей Ленинска-Кузнецкого в победу в Великой Отечественной войне» (руководитель, преподаватель Горбушко Елена Викторовна)

Диплом 2 степени – Антонова Мария Владиславовна, ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум» - Кузбассовцы – защитники Отечества (руководитель, преподаватель Мякчин Юрий Викторович)

Диплом 3 степени – Томилова Анна Евгеньевна, ГПОУ «Киселёвский политехнический техникум» - Кузбассовцы – защитники Отечества (руководитель, преподаватель Щербакова Екатерина Борисовна)

Направление «2022 – Год культурного наследия народов России»

Диплом 1 степени – Камина Ярослава Максимовна, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» - Шорцы – коренной народ Кузбасса (руководитель, преподаватель Гербер Екатерина Викторовна)

Диплом 2 степени – Петров Денис Евгеньевич, ГАПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий» - Мемориальный комплекс «Бульвар героев» – объект культурного наследия (руководитель, преподаватель Максимова Елена Александровна)

Диплом 3 степени – Чеботарь Дмитрий Евгеньевич, ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» - «Космическая прогулка» по улицам г. Прокопьевска (руководители, преподаватель Сурикова Наталья Павловна, социальный педагог Яковлева Анастасия Валентиновна)

Направление «Волонтёрское движение в Кузбассе»

Диплом 1 степени – Згурський Денис Анатольевич, ГПОУ «Киселевский горный техникум» - Волонтерское движение в Кузбассе (руководитель, преподаватель Елена Леонидовна Кулакова)

Диплом 2 степени – Фоменко Мария Анатольевна, ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» - Добровольчество (волонтерство) (руководитель Скурыгина Ольга Владимировна)

Диплом 3 степени – Шипачёв Владимир Евгеньевич, ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» - С чего начинается Родина? (руководитель, преподаватель Минова Олеся Олеговна)

Направление «Среднее профессиональное образование – прошлое, настоящее, будущее»

Диплом 1 степени – Алексеева Маргарита Константиновна, ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» - СПО: история развития (руководитель, преподаватель Сафронова Анастасия Андреевна)

Диплом 2 степени – Буцукина Светлана Александровна, Государственное профессиональное образовательное учреждение г. Новокузнецка - 60 лет (1962 – 2022). Биографии нашей строки (руководитель, библиотекарь Левченко Галина Анатольевна)

Направление «Люди земли Кузнецкой»

Диплом 1 степени – Баталова Алина Андреевна, Коренкова Полина Дмитриевна, ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина» - Люди земли Кузнецкой (руководитель, хранитель фондов (музея) Василевская Валентина Гавриловна)

Диплом 2 степени – Мария Александровна Козлова, ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания» - Жизненное кредо – сражаться до конца! (руководитель, преподаватель Иванова Елена Николаевна)

Диплом 3 степени – Бизикова Юлия Сергеевна, ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» - История одной семьи (руководитель, преподаватель Кристина Юрьевна Носова)

Направление «Достопримечательности Кузбасса»

Диплом 1 степени – Варченко Анастасия Андреевна, ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» - «Молодое детище» Кузбасса (руководитель, преподаватель Бахметова Юлия Анатольевна)

Диплом 2 степени – Балаш Виктория Сергеевна, ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» - Культура коренного народа Кузбасса – шорцев в достопримечательностях (руководитель, преподаватель Обоскалов Виктор Николаевич)

Диплом 3 степени – Скопинцев Дмитрий Алексеевич, ГБПОУ «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум» - Горные музеи Кузбасса как часть мирового индустриального наследия и истории нашего края (руководитель, преподаватель Селивановская Ирина Алексеевна)

Направление «Развитие туризма в Кузбассе»

Диплом 1 степени – Слонова Алина Константиновна, Слонова Валерия Константиновна, ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» - Виртуальная экскурсия по родному краю (руководитель, преподаватель Бахметова Юлия Анатольевна)

Диплом 2 степени – Никифорова Татьяна Сергеевна, ГБПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум» - Развитие туризма в Кузбассе (руководитель, преподаватель Мякчин Юрий Викторович)

Диплом 3 степени – Рузавина Дарья Андреевна, ГПОУ «Топкинский технический техникум» - Развитие туризма в Кузбассе (руководитель, преподаватель Южакова Дина Алексеевна)

Направление «Кузбассу посвящается (эссе)»

Диплом 1 степени – Путятина Анастасия Александровна, ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» - Что такое Кузбасс для кузбассовца... (руководитель, преподаватель Самохвалова Екатерина Сергеевна)

Диплом 2 степени – Заболотских Алексей Сергеевич, «Кузнецкий металлургический техникум» имени Бардина Ивана Павловича - Кузбассу посвящается (руководитель, преподаватель Москвина Екатерина Сергеевна)

Диплом 3 степени – Исаков Артем Денисович, ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум» - Красоты Кузбасса (руководитель, преподаватель Сальник Елена Анатольевна)