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Подведены итоги конкурса управленческих проектов «Молодые лидеры культуры Кузбасса»

Региональный конкурс проходил с целью выявления активных и целеустремленных сотрудников учреждений культуры, способных внести нестандартные и новаторские идеи и методы работы в сферу управления.
В этом году конкурс прошел в один тур, в нем приняли участие 25 человек из 10 территорий Кузбасса. По итогам областного конкурса директор музыкальной школы № 22 города Мариинска Алена Владимировна Новикова вошла в число победителей. Ей вручен сертификат на обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент организации сферы культуры».

Фото: Управление культуры Мариинского муниципального округа

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
21/03/2025
Культура
Мариинск
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