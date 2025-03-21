Подведены итоги конкурса управленческих проектов «Молодые лидеры культуры Кузбасса»

Региональный конкурс проходил с целью выявления активных и целеустремленных сотрудников учреждений культуры, способных внести нестандартные и новаторские идеи и методы работы в сферу управления.

В этом году конкурс прошел в один тур, в нем приняли участие 25 человек из 10 территорий Кузбасса. По итогам областного конкурса директор музыкальной школы № 22 города Мариинска Алена Владимировна Новикова вошла в число победителей. Ей вручен сертификат на обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент организации сферы культуры».

Фото: Управление культуры Мариинского муниципального округа