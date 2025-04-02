Подведены итоги Международного конкурса-фестиваля народного творчества «Сердце казачьего края»

Ученицы детской художественной школы № 10 города Мариинска Кемеровской области – Кузбасса Ксения Шульгина с работой «Казачка мать дитя качала» и Светлана Возлехматова с работой «Казачья круговая» стали лауреатами первой степени конкурса-фестиваля.

Подготовила победителей преподаватель детской художественной школы № 10 Мария Данииловна Самойлова.

Международный конкурс-фестиваль народного творчества «Сердце казачьего края» проводится при поддержке Казачьего сообщества «Кубанский казачий круг», местной религиозной организации православный Приход храма иконы Божией Матери, Комитета хранителей нематериального культурного наследия РФ, Государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Благовест».

Фото: Детская художественная школа № 10 города Мариинска