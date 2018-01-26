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Юные художники из Полысаево стали участниками конкурса «С Юбилеем, любимый Кузбасс!»

Подведены итоги Областного конкурса юных художников «С Юбилеем, любимый Кузбасс!»,  который проводился в рамках мероприятий, посвященных 75-летию образования Кемеровской области.

Организатор Конкурса – ГУ  «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса». Целью конкурса является воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, а также предоставление возможности юным художникам показать свои знания о Кузбассе и его истории через творческую работу.

Полысаевская «Детская школа искусств №54» представила творческие работы 21 участника в разных номинациях, которых подготовили преподаватели художественного  отделения – Казакова Н.Ю.,  Казакова Н.М.,  Бельченко М.М., Поддубная Ю.С.

В число победителей вошли трое обучающихся МБУ ДО «ДШИ № 54»: Артёменко Анна – работа «Портрет папы» (преподаватель Поддубная Ю.С.), Волкова Юлия – работа  «Первый снег», Арефьева Софья – работа   «В гончарной мастерской» (преподаватель Казакова Н.Ю.). Девочки неоднократно становились участницами, лауреатами и дипломантами  различных творческих конкурсов – от муниципальных до международных. Анна Артёменко в 2017-18 учебном году стала стипендиатом  фонда  «Юные дарования Кузбасса».

Победители Конкурса и их педагоги  получили именные дипломы победителя областного конкурса юных художников «С Юбилеем, любимый Кузбасс!», посвященного 75-летию образования Кемеровской области.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
26/01/2018
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

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