Юные художники из Полысаево стали участниками конкурса «С Юбилеем, любимый Кузбасс!»

Подведены итоги Областного конкурса юных художников «С Юбилеем, любимый Кузбасс!», который проводился в рамках мероприятий, посвященных 75-летию образования Кемеровской области.

Организатор Конкурса – ГУ «Губернаторский культурный центр «Юные дарования Кузбасса». Целью конкурса является воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, а также предоставление возможности юным художникам показать свои знания о Кузбассе и его истории через творческую работу.

Полысаевская «Детская школа искусств №54» представила творческие работы 21 участника в разных номинациях, которых подготовили преподаватели художественного отделения – Казакова Н.Ю., Казакова Н.М., Бельченко М.М., Поддубная Ю.С.

В число победителей вошли трое обучающихся МБУ ДО «ДШИ № 54»: Артёменко Анна – работа «Портрет папы» (преподаватель Поддубная Ю.С.), Волкова Юлия – работа «Первый снег», Арефьева Софья – работа «В гончарной мастерской» (преподаватель Казакова Н.Ю.). Девочки неоднократно становились участницами, лауреатами и дипломантами различных творческих конкурсов – от муниципальных до международных. Анна Артёменко в 2017-18 учебном году стала стипендиатом фонда «Юные дарования Кузбасса».

Победители Конкурса и их педагоги получили именные дипломы победителя областного конкурса юных художников «С Юбилеем, любимый Кузбасс!», посвященного 75-летию образования Кемеровской области.