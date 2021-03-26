Подведены итоги VII открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»–2021

Сергей Цивилёв поручил главам муниципалитетов лично проверить качество очистки снега Глава региона поручил всем главам городских и муниципальных округов лично проверить жилые дома в...

Власти Кузбасса прокомментировали требования работников ПТУ отменить сокращения В министерстве труда и занятости населения Кузбасса отреагировали на сообщения, появившиеся в...

Власти Кузбасса передадут угольщикам более 2 млн кв. метров сельхозземель Оба документа касаются передачи участков для нужд угледобывающих предприятий. С этой целью девять...