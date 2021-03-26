Подведены итоги VII открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»–2021
Команда Тяжинского агропромышленного техникума из 20 человек (участников и экспертов) приняла участие в VII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» и III региональном чемпионате «Навыки мудрых» по 7 компетенциям («Поварское дело», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Неразрушающий контроль», «Эксплуатация многоквартирного дома», «Бухгалтерский учет»).
По результатам чемпионата в компетенции «Сварочные технологии» учащийся Тяжинской СШ № 3 Сергей Бердник занял первое место. Студент Илья Скрипаль – на втором месте в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
В номинации «Навыки мудрых» 50+ в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» преподаватель техникума Анатолий Николаевич Кривошеев занял второе место, в компетенции «Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей» индивидуальный предприниматель Александр Петрович Якушев – третье место.
Юниор Сергей Бердник будет представлять Кузбасс в финале XI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – 2021, который пройдет в Республике Башкортостан, но для этого ему предстоит пройти еще одно испытание в апреле 2021 года. В Томске соберутся лучшие участники (юниоры) чемпионата и покажут свое профессиональное мастерство по компетенции «Сварочные технологии».
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