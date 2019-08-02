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Подведены итоги всероссийского конкурса-практикума «Лучший сайт образовательной организации - 2019»

Инициатором проведения конкурса с международным участием стал Западно-Сибирский центр профессионального обучения. В конкурсе приняли участие Тяжинский детский сад № 3 «Золотой ключик» (заведующий Ольга Анатольевна Караульнова) и Итатская коррекционная школа-интернат (директор Ольга Владимировна Гурских).
По итогам голосования Тяжинский детский сад № 3 «Золотой ключик» набрал 152 голоса и занял 16 место во всероссийском рейтинге «Лучший сайт дошкольной образовательной организации - 2019» став лауреатом конкурса. Педагоги детсада (16 человек) в рамках конкурса прошли курсы повышения квалификации по темам «Современный сайт ОО: документы, регламенты, нормы и тенденции», «ИКТ-компетентность в профессиональной деятельности педагога в рамках ФГОС» в объеме 144 часа.
Итатская коррекционная школа-интернат по итогам конкурса получила звание лауреата в номинации «Лучший сайт общеобразовательной организации - 2019».

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/08/2019
Образование
Тяжин
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