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«Поэт» служебно-релейной защиты

Уже второй месяц больше 40 студентов Кемеровского государственного технического университета трудятся на энергообъектах филиала ПАО «МРСК Сибири»  – «Кузбассэнерго-РЭС». Для многих ребят интересная и оплачиваемая работа – нечто большее, чем успешно пройденная практика. Это энергичный старт в будущую профессию, счастливое приглашение в «лигу» энергетиков-сетевиков Кузбасса, возможность заявить о себе и добиться первых профессиональных результатов.

На Рудничной подстанции Северо-Восточных электросетей рабочая бригада в очередной раз сдает смену. Причем всегда делает это вовремя, ни на минуту  не отклоняясь от графика. В команде, помимо двух энергетиков со стажем, трудится студент-практикант Антон Евтушенко. Умный, обаятельный, амбициозный – опыт своих наставников он перенимает буквально на ходу и никогда не снижает общие показатели работы в бригаде.

 «Молодцы ребята, с первых дней сработались, - хвалит электромонтеров начальник службы релейной защиты и автоматики Олег Воропанов. – У нас подрастает достойная смена молодых энергетиков и Антон Евтушенко, наш «поэт» служебно-релейной защиты - отличное тому доказательство. С электроавтоматикой обращается «складно» и осторожно. У Антона третья группа допуска по электробезопасности, а за два года своей практики он уверенно освоил профессию электромонтера. С таким умом и умелыми руками парень далеко пойдет!».  

Стихи Евгения Евтушенко Антон с большим интересом изучал в университете, но сам парень, несмотря на такую лиричную фамилию, аналитик и физик до глубины души. Слова он не рифмует, стихов не пишет, зато с электротехникой общается на «ты».

«Есть в энергетике такая профессия: защищать людей и оборудование от коротких замыканий и других неисправностей в электрической схеме, - рассказывает студент четвертого курса КузГТУ, электромонтер служебно-релейной защиты автоматики Антон Евтушенко. – Работа непростая, но мне всегда интересно там, где сложно. Я любопытный человек и очень увлеченный. Если влюбился в энергетику с первого взгляда, никогда не изменю этой профессии».  

Общество
kuzbassnews.ru
08/08/2017
Общество
Новости Кузбасса

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