Новости Кузбасса

Специалисты Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области уже не раз рассказывали о карантинных возбудителях болезней картофеля (бактериальных, нематодных), а также как не дать распространиться . Нарушение правил производства, заготовки, хранения, использование и реализации подкарантинной продукции, которой и является картофель, ведет к возникновению очагов заболеваний и распространению возбудителей болезней. При выявлении нарушения этих правил виновные лица подвергаются административной ответственности, если эти нарушения по действующему законодательству не влекут за собой уголовной ответственности.

Сегодня мы вкратце расскажем о парше картофеля, которая не является карантинным заболеванием, но все же приносит много хлопот огородникам, которые спрашивают, что за язвочки на клубнях картофеля и как с этим бороться. Парша- это наименее вредоносное из грибных заболеваний картофеля, и хотя пораженные клубни имеют очень непривлекательный вид (снижается их товарность), заболевание не приводит к гибели растения, а клубни можно использовать в пищу, скармливать домашним животным, а незначительно пораженные - и как семенной материал.

Парша подразделяется на обыкновенную, порошистую, серебристую, черную (ризоктониоз). На поверхности клубня образуются язвы неправильной формы, которые впоследствии увеличиваются в размерах и опробковевают.

К парше обыкновенной наиболее восприимчивы сорта с тонкой или красной кожурой. Язвы могут также образовываться на столонах и корнях.

Все разновидности парши - это детища многолетних посадок картофеля по картофелю. В средней зоне нашей страны при холодной затяжной весне получает распространение самая опасная форма - черная парша, или ризоктониоз. В отдельные годы черная парша снижает урожайность картофеля на 15 - 20%, а между тем борьбе с ней еще уделяют недостаточное внимание.

Выделить клубни, пораженные черной паршой, довольно легко. На их поверхности видны выпуклые черные коростинки, словно комочки земли. Это покоящаяся стадия гриба - склероции, которые прорастают весной при повышенной влажности. Если на ростках появились бурые язвы и некротические пятна, значит, на посадках свирепствует ризоктониоз.

Внашей зоне почти ежегодно картофелеводам досаждает обыкновенная парша в виде сухих язвочек на поверхности клубня.

Источником инфекции чаще всего бывает почва, поэтому парша обыкновенная распространяется во всех зонах картофелеводства, особенно на легких, песчаных и супесчаных почвах. Прежде всего нужно знать, что парша бурно развивается на щелочных почвах в засушливые жаркие годы. Вспышке заболевания, как правило, предшествует внесение в почву золы в избыточном количестве (свыше 15 кг на 1 сотку), свежего навоза, неперепревших опилок, соломы. Препятствуют развитию парши почвы со слабокислой реакцией (рН 5—6), использование в качестве предшественников бобовых культур, соблюдение севооборота (возвращение картофеля на то же поле не ранее чем через 4—5 лет), внесение хорошо перепревшего навоза под предшествующую культуру или запахивание его осенью вместе с зеленой массой (сидератами), а непосредственно под картофель — полного минерального удобрения с применением физиологически кислых форм (суперфосфат, сульфат аммония, аммиачная селитра). Щелочные черноземы перед посадкой картофеля можно подкислить. Бесспорно эффективны такие несложные агротехнические приемы, как отбор семенных клубней, глазки которых не поражены паршой, озеленение посадочного материала, прогревание клубней перед проращиванием вблизи источников тепла, внесение при посадке в каждую лунку горсти сухой сосновой хвои; регулярные поливы посадок картофеля, начиная с периода бутонизации.

Испытывая на своем участке тот или иной сорт, следует обращать внимание на его устойчивость к парше обыкновенной.

Еще раз коротко повторим методы борьбы с заболеванием:

1 - высаживать здоровый посевной материал.

2 - выращивать устойчивые сорта. Однако следует учитывать, что нет сортов абсолютно устойчивых к парше.

3 - поддерживать слабокислую реакцию почвы,

4 - использовать севооборот и сидеральные (зеленые) удобрения (люпин, горчица, люцерна, соя, клевер).

5 - поливать растения с момента завязывания клубней и до достижения ими диаметра 2-3 см. В этот период влажность почвы не должна быть ниже 75-80% от полной влагоемкости.

И конечно же по осени огородники спрашивают, обязательно ли скашивать ботву у картофеля? Обязательно, и делать это нужно за 2 недели до уборки. Это позволит избежать соприкосновения зараженной фитофторой ботвы с клубнями (инфекция передается именно таким путем), а также остановит дальнейший рост клубней и даст им возможность нарастить толстую кожуру. Такой картофель лучше переносит транспортировку и хранение.

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