Похитителя строительного инструмента задержали росгвардейцы в Новокузнецке

В дневное время росгвардейцы прибыли в охраняемый магазин по сигналу «тревога». На месте происшествия работники строительного супермаркета указали на посетителя, которого остановили на выходе в связи с подозрением в краже.

При осмотре у мужчины в сумке был обнаружен лазерный уровень стоимостью более 8 000 рублей. По предварительной информации, ранее не судимый 37-летний местный житель в торговом зале наполнил покупательскую тележку строительными материалами и инструментами.

После этого посетитель переложил лазерный уровень к себе в сумку и, оплатив остальную часть товара, проследовал вместе со своей спутницей к выходу, где он был остановлен. Действия мужчины были зафиксированы установленными в магазине камерами видеонаблюдения. Задержанного росгвардейцы для разбирательства передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.