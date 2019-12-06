Поиск родственников солдата, погибшего в Великую Отечественную войну

Московский поисковый отряд «Обелиск» ищет родных Солдата Великой Победы - Сеуса Александра Артемьевича, 1923 года рождения, гвардии сержанта, уроженца и жителя Кемеровской области, Титовского района, р.п. Промышленная.

Практика поисковой работы показывает то, что кто-либо из родных Солдат Великой Победы всегда остается жить в том регионе, где боец проживал до войны.

Возможно, кто-то из родных и сегодня проживает на территории Кемеровской области в Кемерово, или в Промышленовском районе или на территориях, расположенных вблизи данных населенных пунктов.

До войны Александр Артемьевич проживал по адресу Кемеровская область, Титовский район р. П. Промышленная, ул. Октябрьская, 96. Мать - Елена Владимировна Сеуса.

Современный адрес: Кемеровская область, Промышленовский муниципальный район, пгт. Промышленная. Призван: Титовским РВК Кемеровской области.

Умер от ран 16.08.1943 в госпитале ЭГ № 4864 и первоначально был захоронен в братской могиле в деревне Крутая Урганского района Смоленской области. Останки бойца были подняты поисковым отрядом «Обелиск» г. Москва (командир Михаил Поляков) в 2011 году на месте бывшего госпитального захороненичя в деревне Крутая Угранского района Смоленской области и перезахоронены в 2012 году в братской могиле на Поле Памяти в селе Знаменка Угранского района Смоленской области.

Цель поиска родных: передать именную Папку по Солдату, и сведения о месте настоящего захоронения, чтобы родные смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека.