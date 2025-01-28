Показ спектакля-диалога «Ленинградские школьницы» состоялся в поселке Итатский Тяжинского округа

Постановка посвящена 81-й годовщине со дня полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. Спектакль основан на реальных событиях. Повествование разворачивается от имени ленинградских учениц, которые вели личные дневники, по записям которых и был выстроен сюжет.

Как и все подростки, они мечтали, дружили, влюблялись, строили планы и верили в лучшее, в светлое и мирное будущее. Во время блокады дети старались противостоять военному лихолетью, помогали взрослым, поддерживали друг друга.

Постановка осуществлена силами участников художественной самодеятельности Итатского городского Дома культуры. По ходу действия спектакля юные актеры вышли со сцены в зрительный зал и раздали присутствующим кусочки «блокадного» хлеба весом в 125 граммов. Именно такой была ежедневная минимальная норма выдачи хлеба на человека, установленная в самый трудный период блокады Ленинграда.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности