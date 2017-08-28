Показное мобилизационное занятие в Итате

Синоптики дали прогноз погоды в Кузбассе на начало недели Синоптики пообещали слабый юго-восточный ветер. Порывы достигнут 3-8 м/с, местами порывы могут...

Мариинский спирткомбинат пытаются продать в третий раз Впервые имущественный комплекс ООО «Мариинский спирткомбинат» выставили на торги в июне 2017 года....

Кемеровчане обсуждают в Сети смену отчества Тулеева Отмечается, что местного жителя поразила подпись к цитате. Там было указано, что инициалы...