Показное мобилизационное занятие в Итате

В поселке Итатский Тяжинского района прошло инструкторско-методическое занятие по организации работы штаба оповещения при мобилизации.
В мероприятии приняли участие глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, главы поселений и специалисты военно-учетных столов из 12 территорий района. Занятие прошло под руководством начальника отдела военного комиссариата Кемеровской области по Тисульскому и Тяжинскому районам Ивана Васильевича Жилина.
Начальник мобилизационного отделения Николай Николаевич Николаенко проинформировал присутствующих о работе штаба оповещения. На примере штаба оповещения № 13, развернутого на базе администрации Итатского городского поселения работниками были проведены учения. Четко выполнили свои задачи отделения управления, оповещения и розыска.
В ходе показного занятия был отработан порядок оповещения, сбора и доставки призываемых по мобилизации граждан, пребывающих в запасе. Также была проведена разъяснительная работа о действиях по мобилизации, среди населения и должностных лиц Тяжинского муниципального района.
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