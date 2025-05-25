Показы майских кинопремьер, посвященных 80-летию Великой Победы, завершились в Мариинске

В кинозале культурно-досугового центра «Юбилейный» зрителям были представлены кинофильмы «Группа крови» и «В списках не значился».

Заключительный показ фильма «Группа крови», рассказывающего о детях-героях, испытавших на себе зверства немецко-фашистских захватчиков, но не потерявших надежду, посетили учащиеся средней школы № 1 имени Г. В. Баламуткина.

Фото: Культурно-досуговый центр «Юбилейный» города Мариинска