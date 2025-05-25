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Показы майских кинопремьер, посвященных 80-летию Великой Победы, завершились в Мариинске

В кинозале культурно-досугового центра «Юбилейный» зрителям были представлены кинофильмы «Группа крови» и «В списках не значился».
Заключительный показ фильма «Группа крови», рассказывающего о детях-героях, испытавших на себе зверства немецко-фашистских захватчиков, но не потерявших надежду, посетили учащиеся средней школы № 1 имени Г. В. Баламуткина.

Фото: Культурно-досуговый центр «Юбилейный» города Мариинска

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
25/05/2025
Культура
Мариинск
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