Покупатель из Мариинска взыскал более 280 тысяч рублей за недостоверную информацию о товаре

В июне 2018 года в Мариинский городской суд Кемеровской области с иском о защите прав потребителя обратился местный житель с требованием расторжения договора купли-продажи, взыскании денежных средств для оплаты задолженности по кредитному договору, а также неустойки, компенсации морального вреда, расходов на оплату услуг представителя и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Как следует из материалов гражданского дела, в начале апреля 2018 года истец приобрёл у ООО «Овито» вибромассажную накидку «HM 2180» стоимостью (с учётом скидки 10%) 110 тысяч 400 рублей. Также в подарок были переданы 2 подушки, одеяло, пылесос и ручной массажёр. Для оплаты принятого товара по инициативе ООО «Овито» истец заключил с одним из коммерческих банков кредитный договор на срок три года с процентной ставкой 21,6% годовых.

Однако уже в середине апреля покупатель обратился с претензией в ООО «Овито» о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных денежных средств, которая осталась без ответа. В результате покупатель вынужден был обратиться в суд.

Суд при рассмотрении гражданского дела установил, что в соответствии с инструкцией по эксплуатации товара приобретённая массажная накидка на кресло может быть использована для различных видов массажа. В этой же инструкции указано, что накидка является технически сложным товаром бытового назначения – электробытовым прибором. Однако, исходя из названия спорного изделия, оно применяется для массажа – одного из методов лечения и профилактики, применяемого в медицинских целях. Таким образом, спорная массажная накидка имеет своей целью воздействие на организм человека в целях изменения его физического состояния, оказывает терапевтическое действие, то есть является медицинским изделием.

В связи с этим продавец должен доводить до потребителя не только свойства товара и оказываемый им терапевтический эффект, но и информацию о противопоказаниях к использованию указанного прибора. Продавцом товара указанная обязанность при продаже не была выполнена. Установлено и то, что продавцом не были представлены сведения об изготовителе товара и о том, что изготовитель вправе заниматься производством медицинских изделий. Сведений о регистрационном удостоверении на массажную накидку, выданном Росздравнадзором, также представлено не было, что влечёт незаконность продажи таких медицинских изделий.

Таким образом, судом установлено, что ООО «Овито» не была доведена до сведения покупателя достаточная и достоверная информация о товаре, который является медицинским изделием, что является нарушением законодательства о защите прав потребителей.

В результате рассмотрения гражданского дела решением Мариинского городского суда Кемеровской области договор купли-продажи вибромассажной накидки был расторгнут.

С ООО «Овито» в пользу покупателя взыскана уплаченная за товар денежная сумма в размере 110 тысяч 400 рублей, неустойка в размере 69 тысяч 720 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере одной тысячи рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 85 тысяч 560 рублей.

Таким образом, общая сумма, взысканная судом в пользу потребителя, составила более 280 тысяч рублей.

Не согласившись с решением Мариинского городского суда Кемеровской области, представитель общества с ограниченной ответственностью «Овито» обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения.



Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев