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Получатели пенсий могут сообщить в Пенсионный фонд о трудоустройстве или увольнении с работы с помощью Личного кабинета

В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России можно воспользоваться услугой – «Подать заявление об изменении статуса занятости». Таким образом, в электронном виде можно уведомлять ПФР о прекращении или возобновлении трудовой деятельности.

Данный сервис внедрен в связи с тем, что Пенсионный фонд осуществляет более 20 видов пенсионных и социальных выплат, право на которые зависит от того, работает получатель или нет. Речь идет, в частности, о пенсиях за выслугу лет работников летно-испытательного состава, федеральных государственных гражданских служащих и космонавтов, социальной пенсии по старости, выплате неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за инвалидами и престарелыми, о социальной доплате к пенсии и не только.

Однако данная опция не связана с процедурой перерасчета страховых пенсий после прекращения трудоустройства. Пенсии уволившихся граждан индексируются, как и прежде, на основании данных ежемесячной отчетности работодателей.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получать услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Общество
kuzbassnews.ru
08/02/2019
Общество
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