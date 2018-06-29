Получение пенсии по номинальному счёту

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает об особенностях выплаты пенсии несовершеннолетним и недееспособным пенсионерам.

Законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного гражданина (родитель, опекун, попечитель) вправе выбрать любой предусмотренный законом способ доставки пенсии своего подопечного: через организацию почтовой связи, финансово-кредитное учреждение или иную доставочную организацию.

Особенностью доставки недееспособным пенсионерам является то, что право на пенсию имеет сам пенсионер, при этом доставку пенсии возможно производить как на имя самого несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его законного представителя. Соответственно, счет в кредитной организации для зачисления пенсии может быть открыт как на имя пенсионера, так и на имя законного представителя. Однако если законный представитель изъявит желание, чтобы пенсия подопечного доставлялась на его счет, то этот счет должен быть номинальным.

Номинальный счет удобен в использовании: для снятия с него денежных средств, принадлежащих подопечному, не требуется разрешение органов опеки и попечительства. Если исполнительный лист на взыскание сумм задолженности поступил в отношении законного представителя, то списание средств с номинального счета не производится. Приостановление операций по номинальному счету, арест или списание денежных средств, находящихся на номинальном счете, по обязательствам законного представителя также не допускается.

В настоящее время законный представитель несовершеннолетнего или недееспособного гражданина может оформить номинальный счет в «Сбербанк России», «Россельхозбанк».