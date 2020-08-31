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Полысаево станет столицей Дня шахтера в 2022 году

Город Полысаево выбран столицей празднования Дня шахтера в 2022 году по итогам обсуждения в Правительстве Кузбасса 31 августа. Во время голосования члены Администрации Правительства Кузбасса единогласно поддержали инициативу провести празднования в Полысаеве.

«Практика организации Дня шахтера в Белове показала, что два года — оптимальный срок для подготовки к празднику: город преобразился, завершены несколько крупных строек. На проведение главного кузбасского праздника в 2022 году претендовали несколько территорий, некоторые взяли самоотвод. И мы решили, что в 2022 году столицей Дня шахтера будет Полысаево — город, в котором уже более 70 лет добывают уголь», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

В 2021 году столицей празднования Дня шахтера станет Киселевск — такое решение было принято в 2019 году.

Общество
Топ
Киселевск
Полысаево
kuzbassnews.ru
31/08/2020
Общество
Топ
Киселевск
Полысаево
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