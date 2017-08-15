Помогать играючи

В минувшую субботу в Веревочном парке Новокузнецка прошли III благотворительные «Помогай-игры» РУСАЛа «Гонка супергероев». Участие в них приняло семь команд, представляющих различные предприятия и учреждения города.

«Помогай-игры» третий год подряд организуются Центром социальных программ РУСАЛа, Советом молодежи и первичной профсоюзной организацией НкАЗа в партнерстве с администрацией Веревочного парка для развития добровольческих организаций города, работающих с социально незащищенными слоями населения. Первый раз, в 2015 году, собранные средства были переданы волонтерам сообщества «Больничные клоуны», которые оказывают помощь детям из онкогематологического отделения детской больницы №4, в прошлом году – артистам с ограниченными возможностями здоровья - на организацию собственного про-театра «Крылья». В 2017 году собранные средства были переданы активистам социального проекта «Старость в радость», в рамках которого волонтеры работают с людьми пенсионного возраста в домах престарелых.

В течение двух часов участники игр преодолевали подвесные трассы веревочного парка, проявляли ловкость в прохождении «Лабиринта» и меткость в стрельбе из гигантской рогатки, а на интеллектуальном этапе «История города N» демонстрировали знание фактов из жизни Новокузнецка.

Кроме того, на территории веревочного парка работали благотворительные мастер-классы, площадка по нанесению аквагрима и чайная. Все собранные средства, включая оргвзносы команд-участниц, в сумме более 11 тысяч рублей, были переданы участникам проекта «Старость в радость» на приобретение необходимых вещей одиноким бабушкам и дедушкам, живущим в домах престарелых, организацию для них выездных экскурсий и мастер-классов.

- Благотворительные «Помогай-игры» – это новая форма свершения добрых дел, - отметила менеджер новокузнецкого подразделения Центра социальных программ РУСАла Татьяна Никшина. - Вовлекая в них жителей города, активную молодежь и корпоративных волонтеров, мы хотим на деле показать, как просто и одновременно весело можно помогать людям, объединившись ради общей доброй цели.