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Портфель «заряжен» подарками, а дети – отличным настроением!

Накануне дня знаний энергетики филиала «МРСК Сибири»  - "Кузбассэнерго - РЭС" поздравили первоклассников, чьи родители работают на предприятии, с началом нового учебного года. Портфели будущих первоклассников энергетики «зарядили» необходимыми товарами для творчества и учебы, а самих ребят – вдохновением театральной постановки.

Белые банты, костюмы и галстуки, черно-белая школьная форма и нарядные платья – для будущих первоклассников праздник, который Кузбассэнерго-РЭС ежегодно устраивает накануне Дня знаний – своеобразная репетиция 1 сентября. В этом году впервые за школьные парты сядут больше 100 детей сотрудников филиала. По традиции, чтобы это событие запомнилось ребятам и их родителям, энергетики, совместно с первичной профсоюзной организацией пригласили всех виновников торжества в кемеровский Театр для детей и молодежи.

Главным подарком к 1 сентября для ребят стала пьеса «Три толстяка», которую маленькие зрители вместе с родителями, дедушками и бабушками смотрели буквально на одном дыхании. Отличное настроение маленьких зрителей и счастливые улыбки их родителей еще раз подтверждают - энергетики умеют сделать праздник по-настоящему ярким и запоминающимся.  

«В Кузбассэнерго-РЭС я работаю три месяца и уже приобщился к таким приятным корпоративным традициям компании, - рассказывает электромонтер и папа двух очаровательных девочек-близняшек Сергей Мартынков. – Дети были в восторге и от самого праздника, и от подарков, которые пригодятся им в учебе. Одним словом, первое сентября мои первоклассницы встретят в отличном настроении и при полном параде».

«Многим родителям приятно осознавать, что заботу об их детях берет на себя энергетическая компания. Это говорит о высоком уровне корпоративной ответственности нашей организации, где значим каждый человек: и квалифицированный специалист, и его ребенок. Пусть школьные будни для детей наших сотрудников начнутся с приятного сюрприза. А хорошее настроение и красивый дневник помогут получить первую пятерку»? – рассказывает начальник департамента управления персоналом Алена Лазарева.

Общество
kuzbassnews.ru
29/08/2017
Общество
Новости Кузбасса

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