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Посевная-2017 в Тяжинском районе

Сельскохозяйственные предприятия Тяжинского района завершили весенний сев.
Аграрии тщательно подготовились к битве за урожай. Запасли семена, горючее, отремонтировали сельхозтехнику. В хозяйствах района были задействованы 14 посевных комплексов и 41 сеялка, а также 119 тракторов, в том числе 48 высокопроизводительных К-700 и Т-150. Для участников посевной, прямо в поле было организовано горячее питание.
Из-за недостатка влаги в почве, хозяйства района широко применяли влагосберегающие технологии. В конечном итоге аграрии успешно справились с поставленными задачами, отсеялись в оптимальные агротехнические сроки. По району засеяно 37 тысяч гектаров посевных площадей, из них 25 тысяч составляют зерновые культуры.
Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева отметила, что всходы первых дней посевной кампании показывают, что развитие растений идет нормально. Все хозяйства района начинают обработку паров и химпрополку посевов.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/06/2017
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

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