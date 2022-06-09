Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Посевные работы в Кузбассе выполнены на 99%

На сегодняшний день засеяно 777,7 тысяч га посевных площадей.

Зерновых культур засеяно 566,5 тысяч га, в том числе 299,6 тысяч га пшеницы, 114,7 тысяч га ячменя, 53,7 тысяч га гороха, 72,2 тысяч га овса, 26 тысяч га гречихи.

Технических культур посеяно 155,5 тысяч га, в том числе 130 тысяч га рапса, 15,5 тысяч га льна.

Кроме того, картофель посажен на площади 8,4 тысяч га, овощи — на площади 996 га.

В некоторых муниципалитетах работы уже завершены, первыми завершили сев Прокопьевский, Гурьевский и Тисульский муниципальные округа.

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Экономика
Гурьевск
Прокопьевск
Тисуль
kuzbassnews.ru
09/06/2022
Экономика
Гурьевск
Прокопьевск
Тисуль

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus