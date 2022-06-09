Посевные работы в Кузбассе выполнены на 99%

На сегодняшний день засеяно 777,7 тысяч га посевных площадей.

Зерновых культур засеяно 566,5 тысяч га, в том числе 299,6 тысяч га пшеницы, 114,7 тысяч га ячменя, 53,7 тысяч га гороха, 72,2 тысяч га овса, 26 тысяч га гречихи.

Технических культур посеяно 155,5 тысяч га, в том числе 130 тысяч га рапса, 15,5 тысяч га льна.

Кроме того, картофель посажен на площади 8,4 тысяч га, овощи — на площади 996 га.

В некоторых муниципалитетах работы уже завершены, первыми завершили сев Прокопьевский, Гурьевский и Тисульский муниципальные округа.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса