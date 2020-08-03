После пяти лет ожидания в Тайге запущены два новых автобусных маршрута

Регулярное рейсовое автобусное движение открыто по улице Советской в микрорайоне ПМС-23 города Тайга. Впервые за пять лет автобусы ходят по маршрутам «Первый кольцевой» и «Второй кольцевой» с заездом к многоквартирным домам № 240 и 240Б.
Жители микрорайона рассказали о транспортной проблеме губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву во время его рабочей поездки в Тайгу в июне 2020 года. Глава региона поручил руководству муниципалитета обеспечить работу общественного транспорта в микрорайоне.
«Еще в 2018 году в этом микрорайоне проложили 800 метров асфальта, установили автобусную остановку, оборудовали разворотную площадку для общественного транспорта. Жители долго ждали появления новых маршрутов. Теперь из микрорайона можно удобно и быстро добраться до школ, больниц и магазинов. Обращаю внимание, что движение общественного транспорта должно быть налажено даже в самые отдаленные микрорайоны населенных пунктов Кузбасса», — сказал Сергей Цивилев.
Автобусные маршруты «Первый кольцевой», «Второй кольцевой» функционируют с 30 июля. Автобусы каждого маршрута заходят в микрорайон по пять раз в сутки. Для безопасного движения автобусов по новым маршрутам на железнодорожном переезде установили световую и звуковую сигнализацию, Тайгинское государственное пассажирское автотранспортное предприятие разработало расписание движения, которое доступно по
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