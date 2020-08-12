Последние изменения в организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасс уведомляет хозяйствующих субъектов о внесении последних изменений в Приказ от 27 декабря 2016 г. N 589 Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2016 N 45094).

В соответствии с п. 52 Приложения №2 гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара нужно осуществлять в течение 24 часов.

В случае отказа от приемки всей партии подконтрольного товара или ее части гашение осуществляется незамедлительно после составления документа об отказе от приемки подконтрольного товара.

Если в течение 24 часов, отведенных на гашение ВСД, оператором ФГИС ВетИС размещена информация о невозможности эксплуатации ФГИС ВетИС в случае аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, период, в течение которого допускается гашение ВСД, продлевается на время действия аварийного режима.

Россельхознадзор предупреждает хозяйствующих субъектов о том, что в случае не исполнения указанной нормы, в соответствии с ч.1ст.10.6 Ко АП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа в отношении должностных лиц от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей.

По итогам работы мониторинговой группы в ФГИС «Меркурий» с начала года по август специалистами Управления выявлено 143 случая нарушений ветеринарного законодательства РФ по несвоевременному гашению эВСД.

В адрес хозяйствующих субъектов направлено 125 предупредительных писем и уведомлений о необходимости своевременного погашения ВСД; а также привлечено 18 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей на общую сумму двадцать четыре тысячи рублей.