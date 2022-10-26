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Постановлен приговор женщине, по неосторожности которой погиб её 4-х летний внук, утонувший в машине

Вынесен приговор женщине, по неосторожности которой погиб её 4-х летний внук, утонувший в машине.

19 июля 2022 года гражданка Р., находясь на берегу Березовского карьера, припарковала свой автомобиль на склоне земельного участка, оставив автомобиль с заведенным двигателем, и позволила внуку остаться внутри.

Ввтомобиль с мальчиком начал движение к обрыву Березовского карьера, упал в водоем и ушел под воду, 4-х летний ребёнок утонул.

Р. виновной себя признала полностью.

Судом Р. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 ч. 1 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде исправительных работ считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

 

Приговор вступил в законную силу.

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Официальный представитель суда

Дмитрий Бакальчук

Происшествия
kuzbassnews.ru
26/10/2022
Происшествия

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