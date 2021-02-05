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Поставки гороха кормового из Кузбасса

В январе 2021 г из Кемеровской области - Кузбасса Акционерным обществом «Ваганово» в Курскую область вывезено около 290 тонн гороха кормового под надзором сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу для производства кормов продуктивным животным на крупнейшем агропромышленном комплексе.

Вся кормовая культура исследована в Алтайском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна» на содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов и заражённости вредителями.

Основным веществом, определяющим кормовую ценность зерна гороха, являются белки, содержание которых в 2-3 раза выше, чем у хлебных злаков. Горох содержит все незаменимые аминокислоты, а по содержанию метионина превосходит другие зернобобовые культуры, уступая только сое.

Общество
kuzbassnews.ru
05/02/2021
Общество
Новости Кузбасса

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