Поставки кормов и кормовых добавок в Кузбасс

С начала 2022 года за 9 месяцев на предприятие Кемеровской области - Кузбасса из Амурской области Иркутской области и Приморского края железнодорожным транспортом поступил шрот соевый кормовой 6 тыс. тонн российского производства в количестве 91 вагона.

Разгрузка вагонов осуществлялась на станции Прокопьевск Западно-Сибирская ЖД под контролем сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу.

Корма поступили в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов с наличием отметки о проведении всех необходимых исследований в аккредитованных лабораториях.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.