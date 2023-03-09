Поставки кормов и кормовых добавок в Кузбасс

За период январь - февраль 2023 на предприятие Кемеровской области - Кузбасса из Амурской области (г. Белогорск) железнодорожным транспортом поступил шрот соевый кормовой российского производства для изготовления кормов для продуктивных животных, в том числе птицы в количестве 1880 тонн после проведения термической обработки при t 120С в течении 120 минут.

Разгрузка вагонов осуществлялась на станции Прокопьевск Западно-Сибирская ЖД под надзором сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу.

Продукция поступила в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов формы № 3 с отметкой «Выпуск разрешен», лабораторными исследованиями в аккредитованных лабораториях, с соблюдением температурного режима внутри транспортных средств.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.