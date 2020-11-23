Поставки пшеницы кормовой из Кузбасса

Во второй декаде ноября 2020 г из Кемеровской области-Кузбасса Акционерным Обществом “Ваганово” в Псковскую область вывезено 500 тонн пшеницы кормовой под надзором сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу для производства кормов продуктивным животным на комбикормовом заводе ООО “Великолукский свиноводческий комплекс”.

Данная продукция происследована в ФГБУ “Кемеровская МВЛ” и Алтайский филиал ФГБУ “Центр оценки качества зерна” на показатели качества и безопасности с получением отрицательных результатов.

Свежее, богатое витаминами и минеральными веществами зерно пшеницы кормовой урожая 2020 г обеспечит стабильный прирост поголовья животных и улучшит качество конечного продукта. Для откорма свиней оптимальная доля зёрен пшеницы в корме составлянт 20-40 % от общей доли корма, а его высокая энергетическая ценность обеспечит полноценный рацион в любое время года.

Всего на комбикормовый завод планируется поставить около 5000 тонн кормовой пшеницы.