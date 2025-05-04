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Потенциальные участники кадровой программы «СВОи Герои. КуZбасс» проходят собеседования

Региональная программа подготовки кадров из числа участников специальной военной операции «СВОи Герои. КуZбасс» стартовала по поручению Президента России Владимира Путина и стала аналогом федеральной программы «Время героев». Всего на программу поступило свыше тысячи заявок.

«Сейчас ветераны проходят собеседование. На данный момент в них приняло участие 110 человек. Уже сейчас видно, что многие приходят с четким пониманием того, в какой структуре хотели бы работать и какие вопросы решать», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Собеседования продлятся до 15 мая. Обучение начнется с 1 сентября.Программа обучения разработана совместно с ведущими вузами Кузбасса по методике федеральной программы «Время героев». Выпускники получат диплом профессиональной переподготовки по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В течение всего периода обучения участников будут курировать персональные наставники, в том числе губернатор Кузбасса, главы муниципальных образований, члены регионального правительства.

Самая актуальная информация о программе размещается в официальных аккаунтах программы в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», в телеграм-канале, на Rutube. Работает горячая линия по тел. 8 (3842) 58-15-46.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
kuzbassnews.ru
04/05/2025
Общество

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