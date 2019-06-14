Повилика существует только за счет других растений и никак иначе!

Повилика – это наиболее опасный представитель сорняков-паразитов, который относится к типу карантинных сорняков. Она не имеет ни корней, ни листьев и представляет собой нитевидный, сильно ветвящийся стебель желтого, кирпичного, иногда желто-зеленого цвета. При цветении стебель густо покрывается цветками. Повилика не способна адсорбировать воду и питательные вещества из почвы и синтезировать питательные вещества на свету. Она живет за счет растения хозяина. Стебли повилики обвивают растение, присасываются к нему специальными выростами гаусториями. Повилика паразитирует на многих растениях различных классов, семейств, биотипов.

У повилики очень развита способность к вегетативному возобновлению от обломков стеблей. Чем длиннее обломки, тем быстрее она приживается. Пораженные повиликой растения сначала отстают в росте, затем желтеют и погибают.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области предупреждает: в целях недопущения дальнейшего распространения по территории Кемеровской области владельцам подкарантинных объектов необходимо выявлять и уничтожать очаги повилики! Нарушение правил борьбы с карантинными растениями сорняками влечет наложение административного штрафа на владельцев, пользователей подкарантинных объектов.

В случае выявления признаков заражения повиликой необходимо обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области: 8 (3842) 36-15-80.