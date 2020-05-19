Появились сайты псевдогосуслуг

Отделение ПФР по Кемеровской области обращает внимание жителей региона, имеющих право на выплаты по 5 и 10 тысяч рублей: подать заявление в электронном виде на ежемесячную и единовременную выплаты можно только на портале Госуслуги ( https://www.gosuslugi.ru ).

К сожалению, востребованностью данных услуг воспользовались мошенники, которые создали сайты-клоны, похожие на портал Госуслуги, использующие в именах сайтов комбинации gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Их задача в том, чтобы под видом помощи в заполнении заявления на выплату или проверки статуса заявления выманить у посетителей персональные данные, в том числе логин и пароль для входа на официальный портал. Некоторые фейковые сайты задействованы в мошеннических схемах с выплатами. Например, жертве сообщают о том, что ей положена социальная выплата от государства, после чего предлагают ввести данные банковской карты и оплатить комиссию за услугу или налог.