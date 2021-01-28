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Пожарно-тактические занятия пожарные Новокузнецка провели в крупнейшей библиотеке города

Основными целями занятий была отработка действий дежурного персонала учреждения культуры при пожаре в библиотеке и эвакуации работников из задымленных помещений, взаимодействие администрации организации с пожарной охраной города, знакомство пожарных со сложным объектом и отработка действий по тушению пожара.

По легенде занятий, условное возгорание произошло в архивном хранилище библиотеки, расположенном в подвале. Сработала пожарная сигнализация, дежурный персонал сообщил о пожаре на пункт пожарной связи и дал команду на эвакуацию персонала. По прибытию к месту вызова пожарные, согласно плану тушения пожаров расставили и установили технику на водоисточник. Одно звено газодымозащитников направилось на проверку этажей здания, а второе оперативно обнаружило очаг возгорания. Вот здесь и поступила пожарным дополнительная вводная - у командира звена вышел из строя дыхательный аппарат, и уже самим пожарным потребовалась помощь.

На выручку пришли огнеборцы Кузнецкого района, на вооружение которых не так давно поступили дыхательные аппараты ПТС "Профи-М" с двумя воздушными баллонами на борту и увеличенным сроком защитного действия. Именно их в дальнейшем планируется привлекать для тушения пожаров в зданиях больших площадей и на поиск пострадавших в них.

Несмотря на то, что у спасительного звена были полностью заклеены маски плотной бумагой, пожарные по рукавной линии быстро обнаружили коллег, которым потребовалась помощь, и вывели их на свежий воздух.

Благодаря уверенным действиям всех участников занятий, все задачи были решены быстро и хорошо. Немногочисленные замечания были озвучены организаторами и приняты к исполнению.

 

Пресс- служба ФГКУ "11 отряд ФПС по Кемеровской области", Михаил Петрик

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kuzbassnews.ru
28/01/2021
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