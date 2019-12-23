Пожарные устроили на Югусе традиционный флешмоб

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Междуреченские спасатели встали на горные лыжи в спецформе. Третий год подряд они таким необычным способом напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности в праздники, а еще призывают всех жителей Кузбасса отказаться на длинных выходных от алкоголя в пользу спорта.
На горнолыжном комплексе Югус в Междуреченске – катание до 22.00 с новым освещением, а подъем по канатной дороге всего 80 рублей.
Фото: пресс-служба администрации Междуреченска
23/12/2019
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