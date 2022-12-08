Пожилой кузбассовец выдал инспекторам Росгвардии ружье - одногодку

В Юрге инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили местного жителя за добровольную выдачу незаконного оружия.

К юргинским инспекторам Росгвардии обратился 74-летний местный житель, который сообщил, что после увиденного по телевизору предложения сдать за деньги незаконный арсенал он решил выдать раритетное ружье правоохранителям. Выяснилось, что незарегистрированное оружие было найдено пенсионером в доме покойного тестя.

По предварительной информации, выданным образцом является гладкоствольное охотничье ружье на базе винтовки Бердан 1948 года выпуска. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой юргинец может получить денежную премию в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно.

Фото: Росгвардия