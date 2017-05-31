Познавательно-исследовательский проект

Воспитанники детского сада № 3 «Золотой ключик» поселка Тяжинский выращивают дубки.

В рамках экологического познавательно-исследовательского проекта ребятишки высадили семена дуба. Из тридцати желудей проросли только семнадцать. Воспитанники подготовительной группы ухаживают за саженцами и с интересом наблюдают за ростом маленьких деревьев. Юные натуралисты учитывают каждый новый появившийся листочек.

Вместе с наставниками малыши собрали теоретическую информацию и изготовили тематическую папку – лэпбук «Дуб». Когда деревца подрастут ребятишки и воспитатели высадят на территории детского сада дубовую аллею. Готовясь к школе, юннаты будут проводить здесь практические занятия.

С высадкой деревцев в детсаде решили не спешить. Чтобы вырастить полноценные саженцы нужно еще год подержать дубки в горшочках. Возможно, юннаты из детсада проведут экспериментальную высадку деревца, чтобы выяснить, как дубки будут приспосабливаться к местным климатическим условиям.