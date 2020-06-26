Празднично и по-спортивному отметили День мужества и силы в Топкинском округе

В рамках празднования Дня мужества и силы в Кузбассе и Парада Победы 1945 года Управлением культуры, спорта и молодежной политики были организованы, и совместно с подведомственными учреждениями (МАУ «ФОК» и МБФСУ «СШ по ЗВС») проведены различные физкультурные мероприятия и спортивные акции.

На новой площадке ГТО, установленной по адресу ул. Топкинская 4/4 в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» состоялся яркий спортивный праздник «День мужества и силы». Заряжающим энергией танцем «Утренняя гимнастика» открыли праздник участницы образцового коллектива ансамбля танца «Грация» (руководитель Рогожникова Н. Б.).

Затем с приветственным словом ко всем присутствующим обратилась Татьяна Николаевна Смыкова, заместитель главы Топкинского муниципального округа по социальным вопросам.

- «Сегодня в нашем округе, и во всем Кузбассе празднуется День мужества и силы. И начать этот день мы решили с торжественного вручения знаков отличия ГТО нашим самым мужественным, и самым сильным ученикам начальной школы Топкинского муниципального округа. Дорогие ребята, очень горжусь, что вы сегодня здесь присутствуете. Очень горжусь за каждого из вас, потому что понимаю, что это только первые ваши награды. А впереди у вас новые достижения в спорте и учебе. Удачи вам, успехов и побед!» - пожелала ребятам Татьяна Николаевна.

Всего за прошедший отчетный период 506 жителей Топкинского муниципального округа выполнили нормативы комплекса на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. В этот праздничный день удостоверения, подписанные Министром спорта России, золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и сладкие подарки были вручены 25 юным топкинцам I ступени ГТО (возраст 6-8 лет), учащимся средних общеобразовательных школ № 1, 2, 8 и Рассветской средней школы.

Далее на площадке ГТО инструктором - методистом МАУ «ФОК» Алексеем Адмакиным был проведен мастер – класс по выполнению упражнений для подготовки к выполнению комплекса ГТО на уличных тренажерах. А главный судья центра тестирования ГТО Роман Суняйкин в рамках акции «ГТО здесь и сейчас» продемонстрировал правильную технику выполнения обязательных упражнений и упражнений по выбору, включенных в нормативы комплекса. Все желающие могли сразу же опробовать упражнения, и получили информационные листовки «Твои 5 шагов до знака ГТО».

Акция «#75ПОБЕД» была проведена среди самых подготовленных зрителей, присутствующих на спортивной площадке. Были поставлены рекорды в соревнования по приседанию, отжиманию и выпрыгиваниям. Победителям акции вручены абонементы для занятий в тренажерном зале спортивного комплекса «Олимп».

На лыжной базе «Лесная» в раках Дня мужества и силы проводилась спортивная акция «1418». Именно такую дистанцию предстояло преодолеть 66 воспитанникам МБФСУ «Спортивная школа по зимним видам спорта» сначала бегом по пересеченной местности, а затем на лыжероллерах. Соревнования личные и проводились в 4 возрастных группах отдельно среди мальчиков и девочек. Лучшие результаты в двоеборье в группе 2003-2004 г.г.р. показали: Гоев Кирилл и Андреева Милена. В группе 2005 - 2006 г.г.р. Барилов Владимир и Лахтина Анастасия, в группе 2007 – 2008 г.г. рождения: Рябиковых Никита и Лобкова Владислава, и в группе 2009 г.р. и младше Хомченко Тимофей и Степанова Софья. Победители и призеры двоеборья «1418» были награждены дипломами и медалями администрации Топкинского муниципального округа.

«Время первых», под таким девизом прошла уличная показательная тренировка воспитанников школы бокса «Олимп», которую провел тренер по боксу Руслан Милентьев. К ней мог подключится каждый желающий.

А на комплексной спортивной площадке по адресу Солнечный, 2 проходили футбольные баталии среди дворовых команд под руководством инструктора - методиста с/к «Олимп» Ирины Тимофеевой. Лучшие игроки награждены сладкими призами.

В праздничный день 24 июня под флагом акции «1418» был проведен велопробег. Украшенная шарами и флагами колонна велосипедистов проехала по улицам города.

Спортивную эстафету мероприятий подхватили футболисты. На стадионе города Топки состоялся долгожданный футбольный праздник для спортсменов.

12 мужских команд коллективов физической культуры предприятий, организаций, сельских территорий и спортивных клубов приняли участие в XX открытом традиционном турнире по мини – футболу памяти ветерана ВОВ, ветерана спорта, долгие годы директора стадиона «Локомотив» Михаила Павловича Неуструева. На турнире присутствовали почетные гости: председатель Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа Тамара Анатольевна Ишутина, а также дети Михаила Павловича Неуструева: Валентина Михайловна Филиппова и Светлана Михайловна Чекалдина, правнуки ветерана.

Тамара Анатольевна Ишутина, поздравила всех с праздником, рассказала о вкладе Михаила Павловича Неуструева в победу в ВОВ, личный вклад нашего ветерана в развитие города, его спортивное движение в мирное время и пожелала красивой игры, спортивного азарта, удачи и зрелищных голов участникам памятного турнира.

В XX традиционном турнире по мини – футболу памяти ветерана Великой Отечественной войны, ветерана спорта Михаила Павловича Неуструева приняли участие команды: «Локомотив», «Кузбасстопливосбыт» («КТС»), «Черемшанка», «Арарат», «Детско – юношеская спортивная школа» («ДЮСШ»), «Сибирь», ГПОУ Топкинский технический техникум («ТТТ»), МБОУ «СОШ № 8», «Легион», команда «Рассвет» (Соломинская сельская территория), «Интерстрой», «Спарта». Сыграно 34 матча, забито 157 результативных мячей.

Победителем турнира стала команда «Арарат». Команда «КТС» на втором месте, команда «Черемшанка» на почетном третьем месте.

Победители и призеры турнира награждены Кубками, медалями и дипломами администрации Топкинского муниципального округа.

Диплом и памятный Кубок вручен лучшему игроку турнира Федору Каденскому из команды «КТС». Насыщенными на спортивные события получились праздничные дни в Топкинском муниципальном округе, в них приняли участие 267 топкинцев разного возраста.