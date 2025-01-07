Праздничный концерт «Рождественские встречи по-семейному» состоялся в Тяжине

В Доме культуры «Юбилейный» земляков порадовала своим творчеством легендарная выпускница Тяжинской детской школы искусств № 31 – Юлия Меновщикова, выпускница Московского областного музыкального колледжа имени А. Н. Скрябина, Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке, магистратуры Российской Академии музыки имени Гнесиных.

В концертной программе приняли участие выпускница отделения эстрадного пения Кемеровского института искусств и культуры Мария Дорофеевская и студентка отделения эстрадного пения Кузбасского колледжа искусств и культуры имени И. Д. Кобзона Кристина Геруцкая.

Свой талант и мастерство зрителю подарили преподаватели и учащиеся детской школы искусств № 31, творческие коллективы и солисты Дома культуры «Юбилейный».

Фото: Тяжинский ДК «Юбилейный»