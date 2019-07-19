Праздник в Листвянке посвятили не только посёлку, но и предстоящему 95-летнему юбилею Тяжинского района
Глава Листвянского сельского поселения Нина Андреевна Лисовская подвела итоги ежегодного конкурса на «Лучшую усадьбу». Победителями были признаны Сергей и Надежда Зашихины, проживающие на улице Советской. Впервые прошел конкурс на «Лучший подъезд» – победил подъезд № 2 дома 8 по улице Стройгородок. Поздравляли в этот день и именинников.
Благодарственным письмом главы поселения награждены директор ООО «Совхоз Тяжинский» Иван Сергеевич Воронько, коллектив Листвянского СДК (заведующая Тамара Анатольевна Сазыкина) и житель посёлка Листвянка Геннадий Геннадьевич Таратынов.
Силами художественной самодеятельности сельского Дома культуры была подготовлена концертная программа. Для детворы в этот праздничный день работали аттракционы, было организовано катание на ослике.
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