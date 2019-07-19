Праздник в Листвянке посвятили не только посёлку, но и предстоящему 95-летнему юбилею Тяжинского района

Туман парализовал работу кемеровского аэропорта В Кемерове утром 19 июля не смог сесть ни один самолет. Из-за плохих метеоусловий все рейсы...

Новокузнечане пожаловались на затопление частного сектора Новокузнечане уверены, что все беды из-за неисправной ливнёвки и тупиковых канав, из-за которых...

Синоптики Кузбасса дали предварительный прогноз погоды на август По данным специалистов Кемеровского гидрометцентра, кузбассовцев ожидает теплый, но дождливый...